مراسل المنار: طيران العدو الاسرائيلي اعتدى على بلدتي دير الزهراني وأنصارية في جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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September 26 2024 - 21:46
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مراسل المنار: شهيدان و17 جريحا في غارة صهيونية على مبنى قرب تقاطع الرويس حي الابيض في الضاحية الجنوبية
السيد عبد الملك الحوثي: حزب الله ألحق أكبر الهزائم بالعدو في مراحل كان فيها لا يمتلك من العدة والعدد ما يمتلكه اليوم
السيد عبد الملك الحوثي: العدو لن يحقق اهدافه في لبنان ولن يربح هذا التصعيد
مراسل المنار: طيران العدو الاسرائيلي اعتدى على بلدتي دير الزهراني وأنصارية في جنوب لبنان
منذ 57 mins
26 September، 2024
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