مراسل المنار: غارة صهيونية استهدفت سهل مشغرة في البقاع الغربي – موقع قناة المنار – لبنان
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September 26 2024 - 20:14

مراسل المنار: غارة صهيونية استهدفت سهل مشغرة في البقاع الغربي

منذ 8 mins 26 September، 2024
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