مجاهدو المقاومة الإسلامية قصفوا مستعمرة أحيهود بِخمسين ‏صاروخاً – موقع قناة المنار – لبنان
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September 26 2024 - 18:38

مجاهدو المقاومة الإسلامية قصفوا مستعمرة أحيهود بِخمسين ‏صاروخاً

منذ 1 ساعة 26 September، 2024
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