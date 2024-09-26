غزة | في اليوم الـ 356 للإبادة… الاحتلال يرتكب أربعة مجازر في يوم واحد

أربعة مجازر، ارتكبها العدو الاسرائيلي في قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة. وفي اليوم الـ 356 لعدوانه المستمر على القطاع، أفادت وزارة الصحة أن الاحتلال ارتكب 4 مجازر وصل منها إلى المستشفيات 39 شهيداً و86 مصابا خلال 24 ساعة الماضية. وأفادت مصادر طبية للجزيرة باستشهاد 13 فلسطينيا في غارات للعدو على مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ فجر اليوم.

وبذلك، ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 41 ألفا و534 شهيدا، و96 ألفا و92 مصاباً.

وفي التفاصيل، فقد ارتقى عدد كبير من الشهداء وأصيب آخرون في استهداف طائرات الاحتلال الحربية ليل أمس الأربعاء مدرسة حفصة في منطقة الفالوجا غرب مخيم جباليا شمال غزة والتي تؤوي آلاف النازحين.

وارتقى شهيدان جنوب غربي خانيونس جراء غارة نفذها الطيران الحربي الصهيوني، في حين شنّت طائرات الاحتلال غارة أخرى على بلدة الفخاري جنوب شرقي خانيونس حيث تواصل قوات الاحتلال توغلها في المنطقة لليوم الثاني على التوالي.

واستشهد 5 مواطنين بينهم طفلان وأصيب وفقد آخرون جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، منزلًا لعائلة “المطري” في محيط الضابطة الجمركية شرق مدينة خانيونس.

وارتقت شهيدة وأصيب آخرون في قصف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة السحار وسط مخيم جباليا شمال غزة.

واستشهد مواطن جراء قصف إسرائيلي، فجراً استهدف منزلًا لعائلة فارس في حي الأمل غربي خان يونس.

وأصيب عدد من الفلسطينيين، جراء قصف مدفعي إسرائيلي وإطلاق نار من الدبابات الإسرائيلية في شمال غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. هذا وانتشلت طواقم الدفاع المدني شهيدة وعدد من الإصابات في قصف طائرات الاحتلال لمنزل عائلة السحار وسط مخيم جباليا شمال القطاع.

المصدر: مواقع إخبارية