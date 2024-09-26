إعلام العدو: عائلات الأسرى تدعو لأن يتضمن أي اتفاق لوقف إطلاق النار مع حزب الله بنوداً بشأن الحرب في غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 26 2024 - 15:34

إعلام العدو: عائلات الأسرى تدعو لأن يتضمن أي اتفاق لوقف إطلاق النار مع حزب الله بنوداً بشأن الحرب في غزة

منذ 43 mins 26 September، 2024
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