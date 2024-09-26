مكتب الرئيس نجيب ميقاتي: الانباء عن توقيع رئيس الوزراء مقترح اتفاق لوقف اطلاق النار غير صحيحة على الاطلاق – موقع قناة المنار – لبنان
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September 26 2024 - 14:02

مكتب الرئيس نجيب ميقاتي: الانباء عن توقيع رئيس الوزراء مقترح اتفاق لوقف اطلاق النار غير صحيحة على الاطلاق

منذ 59 mins 26 September، 2024
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