اعلام العدو: بعد التنبيهات التي تم تفعيلها في منطقة الجليل الغربي تم رصد نحو 45 صاروخاً اجتازت الأراضي اللبنانية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 26 2024 - 12:30

اعلام العدو: بعد التنبيهات التي تم تفعيلها في منطقة الجليل الغربي تم رصد نحو 45 صاروخاً اجتازت الأراضي اللبنانية

منذ 1 ساعة 26 September، 2024
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