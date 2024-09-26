اعلام العدو: قصف عنيف على عكا – موقع قناة المنار – لبنان
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September 26 2024 - 10:58

اعلام العدو: قصف عنيف على عكا

منذ 7 mins 26 September، 2024
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