اعلام العدو: تفعيل منظومة الدفاع الجوي في منطقة كيبوتس صوفا بغلاف غزة دون تفعيل صفارات الإنذار – موقع قناة المنار – لبنان
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September 26 2024 - 09:24

اعلام العدو: تفعيل منظومة الدفاع الجوي في منطقة كيبوتس صوفا بغلاف غزة دون تفعيل صفارات الإنذار

منذ 36 mins 26 September، 2024
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