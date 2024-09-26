اعلام العدو: اسرائيل ارتكبت خطأ مرير مع لبنان في 1982 و2006 وعليها ان لا تدخل في فخ الموت مرة جديدة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 26 2024 - 09:24

اعلام العدو: اسرائيل ارتكبت خطأ مرير مع لبنان في 1982 و2006 وعليها ان لا تدخل في فخ الموت مرة جديدة

منذ 39 mins 26 September، 2024
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