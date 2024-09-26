وزير الخارجية الفرنسية في جلسة مجلس الامن: لإرساء وقف لإطلاق النار لمدة 21 يوما في لبنان

كشف وزير الخارجية الفرنسية جان نويل بارو خلال الجلسة الطارئة لمجلس الأمن الدولي عن اقتراح مشترك مع الولايات المتحدة لإرساء وقف لإطلاق النار لمدة 21 يوما في لبنان.

وقال بارو خلال الجلسة إنه “في الأيام الأخيرة، عملنا مع شركائنا الأميركيين على وقف مؤقت لإطلاق النار لمدة 21 يوما لإتاحة إجراء مفاوضات”.

ودعا بارو” حزب الله” وإسرائيل الى قبول وقف إطلاق النار الموقت “دون تأخير”.

أضاف: “فرنسا تدعو كل الأطراف إلى الانخراط بحزم في خفض التصعيد في لبنان الذي أصبح ضعيفا بالفعل ولن يتمكن من التعافي إذا اندلعت حرب بين اسرائيل وحزب الله”.

وحذر من أن “الوضع في لبنان اليوم قد يصل إلى نقطة اللاعودة”.

المصدر: وكالات