وزير الخارجية المصري: ما شهدناه خلال عام كامل في غزة وما نشهده الآن في لبنان مرشح للتوسع في المنطقة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 26 2024 - 04:46

وزير الخارجية المصري: ما شهدناه خلال عام كامل في غزة وما نشهده الآن في لبنان مرشح للتوسع في المنطقة

منذ 35 mins 26 September، 2024
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