وزارة الصحة: حصيلة العدوان الصهيوني اليوم على منطقة النبطية بلغت 20 شهيدا و88 جريحا – موقع قناة المنار – لبنان
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September 26 2024 - 01:40

وزارة الصحة: حصيلة العدوان الصهيوني اليوم على منطقة النبطية بلغت 20 شهيدا و88 جريحا

منذ 39 mins 26 September، 2024
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