أسامة حمدان: ️عدم وقف العدوان على غزة أعطى نتنياهو فرصة لشن عدوانه على لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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September 25 2024 - 21:02

أسامة حمدان: ️عدم وقف العدوان على غزة أعطى نتنياهو فرصة لشن عدوانه على لبنان

منذ 11 mins 25 September، 2024
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