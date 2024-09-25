القيادي في حماس أسامة حمدان: أشقاؤنا بجبهات المقاومة في لبنان واليمن والعراق يدركون تماما أهداف العدو ونيته – موقع قناة المنار – لبنان
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September 25 2024 - 21:02

القيادي في حماس أسامة حمدان: أشقاؤنا بجبهات المقاومة في لبنان واليمن والعراق يدركون تماما أهداف العدو ونيته

منذ 13 mins 25 September، 2024
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