مراسل المنار: طيران العدو الاسرائيلي اعتدى على دورس ومحيط مدينة بعلبك في البقاع اللبناني – موقع قناة المنار – لبنان
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September 25 2024 - 21:02

مراسل المنار: طيران العدو الاسرائيلي اعتدى على دورس ومحيط مدينة بعلبك في البقاع اللبناني

منذ 18 mins 25 September، 2024
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