شهيدة و3 جريحات برصاص قوات العدو الاسرائيلي المقتحمة لبلدة عنزا جنوب جنين بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 25 2024 - 19:30

شهيدة و3 جريحات برصاص قوات العدو الاسرائيلي المقتحمة لبلدة عنزا جنوب جنين بالضفة المحتلة

منذ 45 mins 25 September، 2024
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