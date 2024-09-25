مراسل المنار: المقاومة الاسلامية تواجه العدو الاسرائيلي بالمثل ونرى تصاعدا في الصليات الصاروخية باتجاه الكيان من حيث الكم والنوع واختيار القواعد العسكرية الصهيونية التي تقصف – موقع قناة المنار – لبنان
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September 25 2024 - 17:58

مراسل المنار: المقاومة الاسلامية تواجه العدو الاسرائيلي بالمثل ونرى تصاعدا في الصليات الصاروخية باتجاه الكيان من حيث الكم والنوع واختيار القواعد العسكرية الصهيونية التي تقصف

منذ 20 mins 25 September، 2024
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