المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد علي حسن حمود “أبا ذر” من بلدة الغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس – موقع قناة المنار – لبنان
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September 25 2024 - 17:58

المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد علي حسن حمود “أبا ذر” من بلدة الغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس

منذ 59 mins 25 September، 2024
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