مراسل المنار: طيران العدو الاسرائيلي اعتدى على ميس الجبل، عيتا الشعب، كفرشوبا، حداثا، حاروف، المنصوري، الحنية، برج الشمالي والعباسية في جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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September 25 2024 - 17:58

مراسل المنار: طيران العدو الاسرائيلي اعتدى على ميس الجبل، عيتا الشعب، كفرشوبا، حداثا، حاروف، المنصوري، الحنية، برج الشمالي والعباسية في جنوب لبنان

منذ 51 mins 25 September، 2024
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