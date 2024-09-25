المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد حسين أحمد عوالي “ميثم” مواليد عام 1974 من بلدة برج البراجنة في الضاحية الجنوبية لبيروت – موقع قناة المنار – لبنان
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September 25 2024 - 14:54
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المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد حسين أحمد عوالي “ميثم” مواليد عام 1974 من بلدة برج البراجنة في الضاحية الجنوبية لبيروت
منذ 11 mins
25 September، 2024
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الشهيد المجاهد حسين أحمد عوالي
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