إعلام العدو: سقوط صواريخ لأول مرّة في زخارون يعقوب وبات  ‫شلومو جنوب حيفا – موقع قناة المنار – لبنان
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September 25 2024 - 14:52

إعلام العدو: سقوط صواريخ لأول مرّة في زخارون يعقوب وبات  ‫شلومو جنوب حيفا

منذ 30 mins 25 September، 2024
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