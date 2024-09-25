‫مراسل المنار: غارة صهيونية على بلدة المعيصرة – كسروان – موقع قناة المنار – لبنان
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September 25 2024 - 11:46

‫مراسل المنار: غارة صهيونية على بلدة المعيصرة – كسروان

منذ 26 mins 25 September، 2024
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