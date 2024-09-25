إعلام العدو: للمرة الأولى يطلق صاروخ باليستي من لبنان إلى تل أبيب – موقع قناة المنار – لبنان
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September 25 2024 - 08:42
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المقاومة الإسلامية نفذت الثلاثاء 18 عملية إطلاق صواريخ ومسيرات انقضاضية على مواقع للعدو الصهيوني دفاعاً عن لبنان وشعبه
المقاومة الإسلامية قصفت قاعدتي إيلانيا وعاموس ومطار مجيدو العسكري وقاعدة ومطار رامات ديفيد بصواريخ فادي 1 وفادي 2
المقاومة الاسلامية: المسيرات الانقضاضية استهدفت اماكن تموضع الضباط والجنود وأصابت أهدافها بدقة
المقاومة الإسلامية: مقر الموساد المستهدف في تل أبيب هو المسؤول عن اغتيال القادة وتفجير أجهزة البايجرز واللاسلكي
إعلام العدو: صاروخ باليستي متوسط المدى أطلق من لبنان وتم تفعيل منظومة آرو (السهم) لمحاولة اعتراضه
إعلام العدو: مدينة صفد فارغة بعدما تحولت إلى هدف كبير لحزب الله وكل الأعمال فيها تنهار
مراسلو المنار: الطيران المعادي شن غارات على بلدات عيتا الشعب وشيحين وبيت ليف ومجدلزون والمحمودية ويحمر وحاريص
وزير الصحة فراس الأبيض: استشهاد 4 مسعفين واستهداف 14 آلية ومركزا طبيا في عيناتا ومستشفى بنت جبيل الحكومي
الخارجية الروسية: ندين الهجمات العسكرية الإسرائيلية الواسعة على لبنان وندعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية
الرئيس الحريري: أهلنا في الجنوب والبقاع والضاحية أمانة عند كل اللبنانيين ونصرتهم تتقدم على أي إعتبار
إعلام العدو: للمرة الأولى يطلق صاروخ باليستي من لبنان إلى تل أبيب
منذ 2 ساعة
25 September، 2024
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المقاومة تدخل الصواريخ البالستية في المعادلة … قصف مقر الموساد المسؤول عن اغتيال القادة ومجزرة البيجر والأجهزة في تل أبيب
المقاومة الإسلامية إطلقت صباح اليوم عند الساعة السادسة والنصف صاروخًا باليستيًا من نوع “قادر1 ” مستهدفة مقر قيادة الموساد في ضواحي تل أبيب وهو المقر المسؤول عن اغتيال القادة وعن تفجير البايجرز وأجهزة اللاسلكي
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