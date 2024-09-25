المقاومة الإسلامية تزف الشهيد على طريق القدس المجاهد حسين هاني عز الدين “الحاج فارس” مواليد عام 1972 من بلدة دير قانون النهر في جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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September 25 2024 - 04:04

المقاومة الإسلامية تزف الشهيد على طريق القدس المجاهد حسين هاني عز الدين “الحاج فارس” مواليد عام 1972 من بلدة دير قانون النهر في جنوب لبنان

منذ 1 ساعة 25 September، 2024
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