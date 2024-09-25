مراسلو المنار: سلسلة غارات صهيونية تستهدف الجنوب والبقاع – موقع قناة المنار – لبنان
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September 25 2024 - 02:32
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المقاومة الإسلامية: دفاعًا عن لبنان وشعبه قصفنا قاعدة ومطار رامات ديفيد بصلية من صواريخ فادي 2
المقاومة الإسلامية: دفاعًا عن لبنان وشعبه قصفنا مصنع المواد المتفجرة في زخرون (على عمق 60 كلم) بصلية من صواريخ فادي 2
المقاومة الإسلامية قصفت المخازن الرئيسية التابعة للمنطقة الشمالية بقاعدة نيمرا بعشرات صواريخ دفاعا عن لبنان وشعبه
المقاومة الإسلامية: قصفنا مستعمرة كريات شمونة بصليات من الصواريخ دفاعاً عن لبنان وشعبه
المقاومة الاسلامية: استهداف مستعمرة روش بينا بصليات صاروخية
المقاومة الاسلامية: استهداف قاعدة شمشون وهي مركز تجهيز قيادي ووحدة تجهيز اقليمية بصواريخ فادي 3
المقاومة الاسلامية: استهداف مستوطنة كتسرين بصلية صاروخية دفاعا عن لبنان وشعبه ودعما للشعب الفلسطيني ومقاومته
المقاومة الاسلامية: هجوم بسرب من المسيرات الانقضاضية على مقر وحدة المهام البحرية الخاصة "الشييطت 13" بقاعدة عتليت
إعلام العدو: مدينة صفد فارغة بعدما تحولت إلى هدف كبير لحزب الله وكل الأعمال فيها تنهار
مراسلو المنار: الطيران المعادي شن غارات على بلدات عيتا الشعب وشيحين وبيت ليف ومجدلزون والمحمودية ويحمر وحاريص
وزير الصحة فراس الأبيض: استشهاد 4 مسعفين واستهداف 14 آلية ومركزا طبيا في عيناتا ومستشفى بنت جبيل الحكومي
وزارة الصحة: ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على لبنان إلى 569 شهيدا بينهم 50 طفلا و94 إمرأة منذ صباح الإثنين
وزير الصحة فراس الأبيض: استشهاد 4 مسعفين واستهداف 14 آلية ومركزا طبيا في عيناتا ومستشفى بنت جبيل الحكومي
مراسل المنار: الطيران الحربي الصهيوني استهدف فريق الدفاع المدني-الهيئة الصحية الإسلامية في بلدة النبطية الفوقا
إعلام العدو: تم إطلاق طائرة بدون طيار من العراق باتجاه قواعد الجيش الإسرائيلي وفشلت الدفاعات الجوية باعتراضها
إعلام العدو: فرض رقابة على حدث انفجار الطائرة المسيرة التي أطلقت من العراق
الرئيس الحريري: أهلنا في الجنوب والبقاع والضاحية أمانة عند كل اللبنانيين ونصرتهم تتقدم على أي إعتبار
الرئيس الحريري: أهلنا في الجنوب والبقاع والضاحية أمانة عند كل اللبنانيين ونصرتهم تتقدم على أي إعتبار
مراسلو المنار: سلسلة غارات صهيونية تستهدف الجنوب والبقاع
منذ 13 mins
25 September، 2024
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