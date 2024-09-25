إعلام العدو: انفجارات في منطقة آفي أيتان جنوب الجولان  ‫بعد تسلل طائرة مسيّرة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 25 2024 - 02:32

إعلام العدو: انفجارات في منطقة آفي أيتان جنوب الجولان  ‫بعد تسلل طائرة مسيّرة

منذ 24 mins 25 September، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة