اعلام العدو: 330 ألف مستوطن بدون ملاجئ في حيفا – موقع قناة المنار – لبنان
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September 25 2024 - 01:00

اعلام العدو: 330 ألف مستوطن بدون ملاجئ في حيفا

منذ 1 ساعة 24 September، 2024
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