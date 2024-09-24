اندلاع مواجهات مع قوات العدو الاسرائيلي في مخيم الفوار بالخليل جنوب الضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 24 2024 - 23:26

اندلاع مواجهات مع قوات العدو الاسرائيلي في مخيم الفوار بالخليل جنوب الضفة المحتلة

منذ 48 mins 24 September، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة