المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي: تم رصد ثلاث طائرات بدون طيار في منطقة الكرمل عبرت من الأراضي اللبنانية حيث تم اعتراض بعضها وما زالت التفاصيل قيد التحقيق – موقع قناة المنار – لبنان
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September 24 2024 - 20:22

المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي: تم رصد ثلاث طائرات بدون طيار في منطقة الكرمل عبرت من الأراضي اللبنانية حيث تم اعتراض بعضها وما زالت التفاصيل قيد التحقيق

منذ 10 mins 24 September، 2024
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