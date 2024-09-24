مجاهدو المقاومة الإسلامية قصفوا قاعدة شمشون (مركز تجهيز قيادي ووحدة تجهيز إقليمية) بصواريخ فادي 3 – موقع قناة المنار – لبنان
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September 24 2024 - 17:16
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الرئيس الحريري: أهلنا في الجنوب والبقاع والضاحية أمانة عند كل اللبنانيين ونصرتهم تتقدم على أي إعتبار
مجاهدو المقاومة الإسلامية قصفوا قاعدة شمشون (مركز تجهيز قيادي ووحدة تجهيز إقليمية) بصواريخ فادي 3
منذ 52 mins
24 September، 2024
عاجل
فادي 3
قاعدة شمشون
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