اعلام العدو : صفارات الإنذار تدوي في المناطق الواقعة شرق منطقة كريوت – موقع قناة المنار – لبنان
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September 24 2024 - 15:44

اعلام العدو : صفارات الإنذار تدوي في المناطق الواقعة شرق منطقة كريوت

منذ 30 mins 24 September، 2024
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