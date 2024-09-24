مجاهدو المقاومة الإسلامية قصفوا معسكر إلياكيم التابع لقيادة ‏المنطقة الشمالية جنوب حيفا بصلية من صواريخ فادي 2 ‏ – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 24 2024 - 15:42

مجاهدو المقاومة الإسلامية قصفوا معسكر إلياكيم التابع لقيادة ‏المنطقة الشمالية جنوب حيفا بصلية من صواريخ فادي 2 ‏

منذ 1 ساعة 24 September، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات