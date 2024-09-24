إعلام العدو: إصابة “إسرائيلي” جراء سقوط صاروخ في مجيدو – موقع قناة المنار – لبنان
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September 24 2024 - 14:08

إعلام العدو: إصابة “إسرائيلي” جراء سقوط صاروخ في مجيدو

منذ 39 mins 24 September، 2024
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