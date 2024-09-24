الكرملين: الهجمات “الإسرائيلية” على لبنان أمر خطير للغاية وهذا الوضع قد يؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 24 2024 - 12:36

الكرملين: الهجمات “الإسرائيلية” على لبنان أمر خطير للغاية وهذا الوضع قد يؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة

منذ 18 mins 24 September، 2024
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