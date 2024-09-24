وزارة الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 41,467 شهيد و 95,921 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي – موقع قناة المنار – لبنان
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September 24 2024 - 12:38

وزارة الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 41,467 شهيد و 95,921 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي

منذ 20 mins 24 September، 2024
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