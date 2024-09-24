وزارة الصحة في غزة: الاحتلال ارتكب خلال الساعات الـ24 الماضية 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها إلى المستشفيات 12 شهيداً و 43 جريحاً – موقع قناة المنار – لبنان
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September 24 2024 - 12:38

وزارة الصحة في غزة: الاحتلال ارتكب خلال الساعات الـ24 الماضية 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها إلى المستشفيات 12 شهيداً و 43 جريحاً

منذ 24 mins 24 September، 2024
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