إعلام العدو: حزب الله نفّذ ضربات قوية منها إستهدافه لمخزن أسلحة كبير جداً واستهدافه مركزاً لوجستياً تابعاً “للجيش” ناهيك عن الحرائق التي إندلعت – موقع قناة المنار – لبنان
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September 24 2024 - 12:36

إعلام العدو: حزب الله نفّذ ضربات قوية منها إستهدافه لمخزن أسلحة كبير جداً واستهدافه مركزاً لوجستياً تابعاً “للجيش” ناهيك عن الحرائق التي إندلعت

منذ 1 ساعة 24 September، 2024
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