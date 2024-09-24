العدو يواصل عدوانه الوحشي على الجنوب والبقاع… وأهل المقاومة يؤكدون أنهم جزءٌ من المعركة

عقب يوم من العدوان الجوي الدامي الأوسع على لبنان منذ عام 1982، والذي خلّف مئات الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين العزّل، ساد اليوم الثلاثاء هدوءٌ حذرٌ على صعيد المدن والقرى الجنوبية وكذلك البقاعية في ساعات الصباح الباكر، ليعاود العدو شنّ سلسلة من الغارات العدوانية استهدفت عدداً من القرى والبلدات في الجنوب والبقاع لكن بوتيرة أقل من يوم أمس الاثنين.

هذا المشهد لم يغير من ثوابت أهل المقاومة قيد أنملة بالرغم من آلام فقد الشهداء ومشاهد النزوح، إذ إن هذا العدو بوحشيته لن يكسر إرادتهم وصمودهم ومقاومتهم التي يؤمنون حقاً بأن مجاهديها كانو ولا زالوا وسيبقوا أسياد هذا الميدان.

وفي ما يلي آخر معطيات العدوان الذي أدّى في حصيلة غير نهائية إلى استشهاد 492 بينهم 35 طفلاً و58 امرأة و1645 جريحاً، وذلك مع شبكة مراسلي قناة المنار.

من الجنوب معنا علي شعيب ومن بعلبك علي يزبك ومن البقاع الغربي ماهر قمر ومن الهرمل غسان قانصوه.

المصدر: قناة المنار