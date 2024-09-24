مراسل المنار: إنطلاق صلية صاروخية من لبنان وسقطت في  ‫مرابض الزاعورة في الجولان السوري المحتل  – موقع قناة المنار – لبنان
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September 24 2024 - 11:04

مراسل المنار: إنطلاق صلية صاروخية من لبنان وسقطت في  ‫مرابض الزاعورة في الجولان السوري المحتل 

منذ 4 mins 24 September، 2024
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