المقاومة الإسلامية قصفت مستعمرة كريات شمونة ‏بصليات من الصواريخ – موقع قناة المنار – لبنان
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September 24 2024 - 11:04

المقاومة الإسلامية قصفت مستعمرة كريات شمونة ‏بصليات من الصواريخ

منذ 20 mins 24 September، 2024
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