مركز الجليل الطبي: وصل تسعة مصابين إلى مركز الجليل الطبي في نهاريا حتى الآن هذا الصباح نتيجة إطلاق الصواريخ على منطقة الجليل الغربي – موقع قناة المنار – لبنان
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September 24 2024 - 11:04

مركز الجليل الطبي: وصل تسعة مصابين إلى مركز الجليل الطبي في نهاريا حتى الآن هذا الصباح نتيجة إطلاق الصواريخ على منطقة الجليل الغربي

منذ 28 mins 24 September، 2024
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