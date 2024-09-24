مراسل إذاعة جيش العدو : يطلق حزب الله النار على مسافات بعيدة نسبيًا ما بين 5 إلى 15 صاروخاً في كل رشقة ويبدو أننا في البداية فقط – موقع قناة المنار – لبنان
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September 24 2024 - 11:04

مراسل إذاعة جيش العدو : يطلق حزب الله النار على مسافات بعيدة نسبيًا ما بين 5 إلى 15 صاروخاً في كل رشقة ويبدو أننا في البداية فقط

منذ 33 mins 24 September، 2024
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