إعلام العدو: مدينة صفد فارغة بعدما تحولت إلى هدف كبير لحزب الله وكل الأعمال فيها تنهار – موقع قناة المنار – لبنان
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September 24 2024 - 11:04

إعلام العدو: مدينة صفد فارغة بعدما تحولت إلى هدف كبير لحزب الله وكل الأعمال فيها تنهار

منذ 35 mins 24 September، 2024
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