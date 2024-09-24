مراسل المنار: استئناف الغارات المعادية بشكل محدود بعد نحو ثلاث ساعات من الهدوء الحذر في الجنوب – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 24 2024 - 11:04

مراسل المنار: استئناف الغارات المعادية بشكل محدود بعد نحو ثلاث ساعات من الهدوء الحذر في الجنوب

منذ 39 mins 24 September، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة