مراسلو المنار: الطيران الحربي الصهيوني شن غارات على بلدات عيتا الشعب وشيحين ومجدلزون والمحمودية ويحمر في جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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September 24 2024 - 11:04

مراسلو المنار: الطيران الحربي الصهيوني شن غارات على بلدات عيتا الشعب وشيحين ومجدلزون والمحمودية ويحمر في جنوب لبنان

منذ 50 mins 24 September، 2024
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