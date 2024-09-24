المقاومة الإسلامية في العراق تعلن أنها استهدفت بالطيران المسيّر “الأرفد” هدفاً في الجولان المحتل – موقع قناة المنار – لبنان
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September 24 2024 - 03:20
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المقاومة الإسلامية: دفاعا عن لبنان وشعبه قصفنا مجمعات الصناعات العسكرية لشركة رفائيل شمال حيفا للمرة الثانية
حماس: نؤكد تضامننا مع الإخوة في حزب الله والشعب اللبناني الشقيق في مواجهة هذا العدوان الوحشي
حماس: نطالب محكمة الجنايات الدولية باتخاذ الإجراءات لملاحقة واعتقال قادة الكيان الصهيوني باعتبارهم مجرمي حرب
حركة المجاهدين الفلسطينية: ندين العدوان الصهيوني الغاشم ضد الشعب اللبناني كما ندين الصمت الدولي على جرائم العدو
رئيس الوزراء العراقي: يقف العراق حكومة وشعبا وقفة الحق والعدالة والمبادئ إلى جانب لبنان
المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: جيش الاحتلال ارتكب مجزرتين بقصفه مدرستين في مخيم الشاطئ راح ضحيتهما 10 شهداء
مجاهدو القسام يوقعون رتلا من الآليات الصهيونية في كمين محكم على خط إمداد القوات المتوغلة شرق مدينة رفح
الرئيس السوري بشار الاسد يصدر مرسوما يقضي بتشكيل حكومة جديدة برئاسة محمد غازي الجلالي
المقاومة الإسلامية في العراق تعلن أنها استهدفت بالطيران المسيّر “الأرفد” هدفاً في الجولان المحتل
منذ 57 mins
24 September، 2024
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