وزير الخارجية الفرنسي يعلن أن بلاده طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي هذا الأسبوع لبحث الوضع في لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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September 24 2024 - 01:44

وزير الخارجية الفرنسي يعلن أن بلاده طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي هذا الأسبوع لبحث الوضع في لبنان

منذ 38 mins 24 September، 2024
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