الخارجية القطرية: ندين بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي على لبنان وندعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته لإلزام الاحتلال بوقف عدوانه الغاشم على لبنان وغزة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 24 2024 - 01:44

الخارجية القطرية: ندين بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي على لبنان وندعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته لإلزام الاحتلال بوقف عدوانه الغاشم على لبنان وغزة

منذ 48 mins 24 September، 2024
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