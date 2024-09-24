كتائب القسام تزف القائد الميداني القسامي حسين محمود النادر “أبو صالح” من جديدة مرجعيون إثر عملية اغتيال اسرائيلية خلال العدوان على لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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September 24 2024 - 01:44

كتائب القسام تزف القائد الميداني القسامي حسين محمود النادر “أبو صالح” من جديدة مرجعيون إثر عملية اغتيال اسرائيلية خلال العدوان على لبنان

منذ 2 ساعة 24 September، 2024
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